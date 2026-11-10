Впевненість іпотечних позичальників Австралії впала до мінімуму з 1994 року — The Guardian

В Австралії впевненість домогосподарств з іпотечними кредитами впала до найнижчого рівня за період спостережень із 1994 року. Індекс споживчих настроїв Westpac у листопаді знизився до чотирирічного мінімуму на тлі погіршення очікувань щодо найближчих перспектив економіки, повідомляє The Guardian.

Настрої домогосподарств

Керівник економічного прогнозування Westpac Метью Гассан зазначив, що востаннє настрої домогосподарств були настільки слабкими у 2022 році. Тоді інфляція в країні наближалася до 8%, а Резервний банк Австралії за попередній рік підвищив вартість запозичень на 4 відсоткові пункти.

За словами Гассана, подібні низькі показники раніше фіксували на початку пандемії COVID-19, під час глобальної фінансової кризи, а також у періоди рецесій на початку 1990-х і 1980-х років. Очікування щодо економічної ситуації протягом наступних 12 місяців стали найгіршими з серпня 2020 року.

Економіст пов'язав нинішні настрої з відчуттям безпорадності. На його думку, його посилюють чинники, які значною мірою не залежать від домогосподарств і влади, зокрема зростання цін на пальне.

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Ставки та бюджет

Голова Резервного банку Австралії Мішель Буллок за тиждень до публікації опитування заявила, що наступний рік може відчуватися як рецесія через тривалий тиск вартості життя та слабке економічне зростання. Після п'яти підвищень ставок цього року майже три чверті учасників опитування очікують ще одного підвищення протягом наступних 12 місяців.

Водночас фінансові ринки почали враховувати можливість зниження ставки із середини наступного року. За даними ANZ, імовірність такого кроку до серпня наступного року перевищувала 50%, а зниження ставки до 4,6% було повністю закладене ринками на грудень 2027 року. Інвестори також переглядають очікування після падіння ціни Brent приблизно на 20% — з майже 118 доларів за барель наприкінці жовтня до менш ніж 94 доларів.

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе заявив, що працює зі скарбником Джимом Чалмерсом над майбутнім проміжним оновленням бюджету. За його словами, документ передбачатиме скорочення державних витрат на тлі тиску щодо стримування інфляції.

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