ВПП ООН удвічі скоротила кількість отримувачів допомоги на Західному березі — Al Jazeera

На окупованому Західному березі, Палестина, Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП) у вересні скоротила на 50% кількість людей, які отримують продовольчу допомогу. Рішення пояснили критичним браком фінансування після зменшення внесків міжнародних донорів, повідомляє Al Jazeera.

За даними ВПП, приблизно 900 тисяч жителів Західного берега стикаються з продовольчою незахищеністю. Організація зазначила, що потреби в продовольстві з 2023 року зросли більш ніж удвічі. Деякі сім’ї перестали отримувати допомогу ще до офіційного оголошення про скорочення програми.

Родини без підтримки

75-річна Фавза Авад була змушена залишити табір біженців Тулькарм після ізраїльської військової операції в січні 2025 року. Вона розповіла, що її сім’я не отримує допомоги вже п’ять місяців і живе в недобудованому будинку її доньки разом із сином, його дружиною та дитиною.

За словами Авад, ізраїльські військові повністю зруйнували її житло в таборі, а її сини, які раніше працювали в Ізраїлі, нині не мають роботи. Один із синів Авад перебуває під вартою в Ізраїлі з 2024 року.

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У школі Аль-Муваххад у передмісті Тулькарма перебувають понад тисяча переміщених осіб із таборів Тулькарм і Нур-Шамс. Рабаб Касім, її чоловік Таліб Абу-Саррія та троє їхніх дітей живуть у кімнаті площею близько 30 квадратних метрів. За їхніми словами, вони не отримували жодної допомоги протягом трьох місяців.

Падіння доходів

За останнім квартальним аналізом ВПП, 76% палестинських домогосподарств на Західному березі зазнали істотного падіння доходів. Дванадцять відсотків населення мають недостатній рівень споживання їжі, а третина домогосподарств не може дозволити собі здоровий раціон. Найсильніше постраждали сільські райони та губернаторства півдня Західного берега.

Попри скорочення, ВПП разом із партнерами продовжує підтримувати 200 тисяч палестинців грошовими переказами, ваучерами, продуктами, програмами забезпечення засобів до існування та послугами з харчування. Водночас організація заявила, що не має ресурсів для покриття потреб усіх сімей, яким потрібна допомога.

Економіст і правозахисник Убай Абуді пов’язав гуманітарну кризу також із фінансовими труднощами Палестинської адміністрації та безробіттям серед палестинців, які раніше працювали в Ізраїлі та ізраїльських поселеннях на Західному березі. За його оцінкою, продовольчої допомоги потребують близько пів мільйона палестинських сімей.

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