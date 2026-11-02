ВПП скоротила допомогу 900 тисячам переселенців у Судані — Al Jazeera

У Судані Всесвітня продовольча програма (ВПП) через нестачу фінансування скоротила щомісячну продовольчу допомогу приблизно для 900 тисяч внутрішньо переміщених людей. Про це 22 жовтня 2026 року повідомила ВПП, пише Al Jazeera.

За даними ВПП, гострий голод у країні відчувають близько 19,5 мільйона людей, зокрема 5 мільйонів перебувають на надзвичайному рівні гострого голоду. Ризик голоду зберігається в кількох осередках, насамперед у регіонах Великий Дарфур і Великий Кордоффан.

Допомоги не вистачає

50-річна Айша Адам після початку війни між Суданськими збройними силами та воєнізованими Силами швидкої підтримки у квітні 2023 року залишила Хартум. Нині вона мешкає в центрі для внутрішньо переміщених осіб у Порт-Судані разом з онуком-сиротою та племінником.

Щоб прогодувати дітей, Адам продає на ринку залабію — традиційну суданську смажену випічку, а також чай і каву. За її словами, заробітку часто не вистачає навіть на їжу: раціон родини переважно складається з рису та сочевиці, а м’ясо вона більше не купує.

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Al Jazeera також повідомляє, що за останні шість місяців гуманітарна допомога для переміщених людей була обмеженою. Одна з опитаних жінок розповіла, що за цей час тричі отримувала допомогу: готівку, 12 кілограмів борошна та засоби жіночої гігієни.

Недоїдання в таборах

Керівниця табору для переміщених осіб «Аль-Сурайха 8» в Ель-Обейді Есраа Мохаммед заявила, що там зареєстровано 450 переселенців, ще 40 прибули нещодавно. За її словами, у таборі перебувають 100 дітей, 30 із яких мають тяжке гостре недоїдання.

Мохаммед зазначила, що гуманітарні організації роздають, зокрема, олію, горох, сочевицю, борошно та сіль, однак цих запасів не вистачає родинам на місяць. Частина переселенців змушена шукати випадкову роботу, а іноді лягає спати без їжі.

Держдепартамент США у спільній заяві від 27 жовтня попередив про погіршення доступності продовольства в Судані та ризик голоду в найближчі місяці. Експерт з питань ООН і неурядових організацій Ахмед Ісмаїл назвав гуманітарну ситуацію в країні вкрай серйозною через поєднання голоду, переміщення населення, занепаду системи охорони здоров’я та порушень проти цивільних.

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