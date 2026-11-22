Рандомізоване контрольоване дослідження в Індії показало, що вправи для м’язів кора можуть підсилити ефект стандартної реабілітації у людей із легким і помірним остеоартритом коліна. Учасники, які поєднували звичайні вправи для коліна з тренуванням м’язів живота й тулуба, продемонстрували кращі результати фізичних тестів і повідомили про менший біль під час руху.

Як повідомляє ScienceAlert, у випробуванні взяли участь 100 людей віком від 40 до 80 років. Їх випадково розподілили на дві групи: приблизно половина проходила традиційну 12-тижневу програму реабілітації, орієнтовану на коліно, а інша група додатково виконувала вправи для кора.

Як проходила реабілітація

Учасники групи зі стандартною програмою протягом перших чотирьох тижнів займалися під наглядом тричі на тиждень по 45 хвилин. Програма включала поступове зміцнення м’язів, вправи на обсяг рухів і функціональні вправи, зокрема підйоми прямої ноги та тренування чотириголового м’яза стегна. Наступні вісім тижнів вони продовжували виконувати ці вправи вдома.

Програма другої групи поєднувала звичайні вправи для коліна з поступовими вправами для кора. Серед них були напруження м’язів живота, сідничні містки, планка на передпліччях, підйоми рук у положенні лежачи, дотики п’ятами та почергові рухи руками й ногами.

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Результати дослідження

Після 12 тижнів в обох групах суттєво знизився біль у стані спокою. Водночас учасники, які додатково тренували кор, мали виразніше поліпшення фізичної функції, менший біль під час пересування та кращі показники якості життя.

Автори роботи, опублікованої в журналі Scientific Reports, не встановили точного механізму такого ефекту. Вони припускають, що кращий контроль постави та стабілізація тулуба під час рухів можуть зменшувати навантаження на нижні кінцівки. Дослідники також зазначили, що зміцнення м’язів живота не зупиняє дегенерацію хряща.

У матеріалі згадано й інші невеликі рандомізовані дослідження, зокрема за участю 48 пацієнтів у Пакистані, які також показали кращі результати від поєднання вправ для стабілізації кора зі звичайними вправами для коліна.

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