У Берліні клінічне дослідження за участю дорослих із депресивним розладом показало, що 12 тижнів регулярних фізичних тренувань перед курсом когнітивно-поведінкової терапії були пов’язані з поліпшенням пам’яті та здатності до навчання під час психотерапії. Про це повідомляє News-Medical з посиланням на рандомізоване контрольоване дослідження, опубліковане у журналі Mental Health and Physical Activity.

Як проводили дослідження

На початку випробування до нього залучили 120 дорослих із діагностованим депресивним розладом, а всі етапи протоколу завершили 74 учасники. Спершу добровольці протягом 12 тижнів займалися фізичною активністю або не виконували вправ, після чого всі проходили 12 тижнів когнітивно-поведінкової терапії.

Учасників розподілили на три групи. Перша виконувала інтенсивніші вправи — їзду на велосипеді, біг та аеробні тренування — із навантаженням від 55% до 80% максимальної частоти серцевих скорочень. Друга група займалася ходьбою, легкою їздою на велосипеді та розтягуванням із навантаженням від 20% до 30% максимальної частоти серцевих скорочень. Третя група на початковому етапі не мала фізичних тренувань.

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Зміни у фізичній формі та когнітивних тестах

Найінтенсивніші тренування дали найбільше зростання кардіореспіраторної витривалості. У цієї групи також зафіксували найвиразніше поліпшення швидкості оброблення інформації та зорової уваги. Водночас у спеціальних тестах на пам’ять значних відмінностей між двома групами фізичної активності не виявили.

Автори пов’язали когнітивні зміни, що проявилися переважно під час фази психотерапії, з поліпшенням фізичної форми та змінами рівня інсуліноподібного фактора росту 1 — гормону IGF-1. У дослідженні зазначено, що цей фактор має значення для захисту нервових клітин і формування нових нейронів. Науковці оцінювали фізичні показники, параметри крові та результати нейрокогнітивних тестів, зокрема на робочу пам’ять і вербальне навчання.

Перший автор роботи Андре де Олівейра Вернек заявив, що фізична активність не посилювала всі ефекти терапії безпосередньо, але могла створювати біологічні передумови для поліпшення окремих когнітивних функцій. Клінічну частину дослідження провели за підтримки Німецького дослідницького фонду та Фонду досліджень депресії Dalla Vecchia.

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