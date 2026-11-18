Військово-повітряні сили Гани отримали далекомагістральний бізнес-джет Dassault Falcon 6X, призначений для перевезення керівництва країни. Літак прибув до міжнародного аеропорту Аккри 16 листопада 2026 року, повідомляє AeroTime.

На летовищі новий літак зустріли водяною аркою. У церемонії взяли участь міністр оборони Кеннет Гілберт Аджей, посол Франції в Гані Діарра Діме Лабій та представники вищого військового командування країни.

Контракт на понад 60 млн доларів

Парламент Гани 4 грудня 2025 року схвалив угоду з Dassault Aviation на придбання одного Falcon 6X вартістю 60,68 млн доларів. Того ж дня депутати підтримали окремий контракт із Airbus Helicopters на 125,97 млн євро на постачання одного H160 і трьох гелікоптерів H175.

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Голова парламентського комітету з оборони та внутрішніх справ Джеймс Агальга заявляв, що ВПС більше не можуть покладатися на застарілі гелікоптери Мі-17 та літак Falcon 900EX. За оцінкою комітету, експлуатація нового авіапарку протягом 15 років коштуватиме на 30–40% менше, ніж утримання літаків і гелікоптерів, які він має замінити.

Оновлення авіапарку

Програму оновлення флоту, що передбачає придбання чотирьох гелікоптерів і двох літаків, міністр фінансів Кассіель Ато Форсон представив у бюджетній заяві на 2026 рік 13 листопада 2025 року. Раніше, 6 серпня 2025 року, в регіоні Ашанті розбився гелікоптер Z-9 ВПС Гани: загинули всі восьмеро людей на борту, зокрема тодішній міністр оборони Едвард Омане Боама.

Falcon 6X має максимальну дальність польоту близько 10 186 км, або 5 500 морських миль. Літак увійшов в експлуатацію у листопаді 2023 року та оснащений двома двигунами Pratt & Whitney Canada PW812D.

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