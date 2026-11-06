Військово-повітряні сили США хочуть щороку проводити понад 6 тисяч авіаційних операцій на чотирьох аеродромах трьох островів Співдружності Північних Маріанських Островів — неінкорпорованої території США в Тихому океані. Міністерство військово-повітряних сил США оприлюднило повідомлення про намір підготувати оцінку впливу запропонованих навчань на довкілля, соціальну сферу та економіку, повідомляє Defense News.

Чотири аеродроми для навчань

Оцінка охопить навчання та операції в аеропортах Сайпана, Тініана й Роти, а також на аеродромі Норт-Філд на Тініані. Норт-Філд активно використовували під час Другої світової війни. Після війни аеродром не працював і значною мірою заріс рослинністю, а його відновлення розпочали наприкінці 2023 року.

Запропоновані навчання та вправи можуть проводити кілька разів на рік протягом кількох тижнів. На кожному з чотирьох аеродромів передбачено до 1 200 операцій літаків із нерухомим крилом і до 320 операцій гелікоптерів щороку, зокрема злетів і посадок. Альтернативний сценарій передбачає до 1 400 операцій літаків і до 384 операцій гелікоптерів на кожному об'єкті щороку.

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Розосереджені операції

Навчання мають підтримати концепцію Agile Combat Operations, яка передбачає розосередження сил між різними аеродромами, їхнє маневрування та підтримання операцій за різних умов. На думку ВПС США, така модель має ускладнити противнику можливість зупинити роботу сил ударом по одній базі.

Для навчань на кожному аеродромі можуть залучати до 1 000 осіб і використовувати до 550 тисяч галонів пального. Пропозиція також передбачає тимчасове розгортання польової інфраструктури, обробку боєприпасів на кшталт дипольних відбивачів і теплових пасток, супутні послуги, а також заходи до та після навчань.

Громадські обговорення

На Тініані ВПС США також модернізували портову й дорожню інфраструктуру, паливні трубопроводи, покриття аеродрому та комунальні мережі. Відомство проведе цього місяця громадські зустрічі на Сайпані, Тініані та Роті, а письмові коментарі прийматимуть до 29 листопада. Проєкт оцінки впливу на довкілля планують представити восени 2027 року, остаточну версію — у середині 2028 року.

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