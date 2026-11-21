Військово-повітряні сили США обрали 58 компаній для участі в рамковому контракті на роботи з передовими силовими установками. Його потенційна вартість становить до 16,1 млрд доларів, а дія розрахована на 15 років — до 2041 року.

Про це повідомляє Breaking Defense з посиланням на повідомлення Пентагону. У документі зазначено, що контракт має забезпечити подальше вдосконалення технологій силових установок на всіх етапах їхньої розробки та життєвого циклу.

Роботи на всіх етапах

Ініціатива має забезпечити швидке реагування на поточні й майбутні потреби у силових установках. Вона охоплює технологічне доопрацювання, розробку концепцій і демонстраційних зразків, інтеграцію, закупівлі, виробництво, введення в експлуатацію, використання та технічне обслуговування.

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Також програма передбачає максимальне використання цифрового середовища під час виконання цих робіт. Серед відібраних учасників є стартапи та великі виробники двигунів; усі компанії були обрані на конкурсній основі.

Максимальна сума не гарантована

Контракт має формат із невизначеними обсягами та кількістю замовлень. Це означає, що ВПС США не зобов’язані витратити всю заявлену суму в 16,1 млрд доларів.

Раніше цього року ВПС США оголосили про можливість укладення Advanced Propulsion Acquisition Contract. У березні служба повідомляла, що ще не отримала фінансування для цієї ініціативи та не укладатиме контракти до його надходження. ВПС США не надали оперативного коментаря щодо фінансування та очікуваного обсягу конкретних робіт.

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