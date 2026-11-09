ВПС США шукають підрядників для захисту F-35 сітками від дронів — The War Zone

ВПС США проводять пошук підрядників, які можуть спроєктувати та встановити протидронові сітки навколо шести навісних укриттів для винищувачів F-35A на авіабазі Тиндалл у штаті Флорида. Як повідомляє The War Zone, 325-та контрактна ескадрилья бази оголосила дослідження ринку для пошуку виконавців, однак укладення контракту ще не гарантоване.

Захист шести укриттів

Кожне з шести відкритих укриттів має довжину 630 футів, ширину 65 футів і висоту 30 футів та може вміщувати до шести F-35A одночасно. На базі Тиндалл також регулярно розміщують літаки просто на льотному полі, зокрема під час навчань Checkered Flag.

Згідно з умовами оголошення, сітки на північному та південному боках укриттів мають швидко й легко відсуватися, щоб не перешкоджати звичайному в’їзду та виїзду літаків. Від них вимагають міцності на розрив щонайменше 200 фунтів і розміру комірки не більш як три дюйми.

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Вимоги до сіток

Конструкція має зупиняти малі безпілотники групи 1 і зберігати цілісність сітки. До цієї категорії у США належать апарати з максимальною злітною масою до 20 фунтів, висотою польоту до 1200 футів і швидкістю до 100 вузлів. Зокрема, це можуть бути квадрокоптери, у тому числі комерційні моделі, переобладнані для ураження цілей.

Сітки мають бути стійкими до ультрафіолету й вологи, витримувати температуру до 400 градусів за Фаренгейтом та відповідати вимогам округу Маямі-Дейд щодо вітрових навантажень. Перевагу віддають матеріалам із поліестеру або нейлону. Потенційні виконавці можуть подати деталі своїх пропозицій до 13 листопада.

Ініціатива є частиною ширшого обговорення у ВПС США щодо фізичного захисту авіаційної інфраструктури від безпілотних загроз. Начальник штабу ВПС генерал Кеннет Вілсбах у липні підтримав використання недорогих пасивних засобів, зокрема сіток, для захисту літаків від малих дронів.

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