ВПС США ухвалили Force Design 2026 з акцентом на сенсори й автономність — Defense News

Військово-повітряні сили США ухвалили нову засекречену концепцію Force Design 2026, яка замінює стандарти, визначені у 2024 році. Документ має стати довгостроковою основою для визначення оперативних проблем, розвитку спроможностей і пріоритетів модернізації ВПС США, повідомляє Defense News.

Речник ВПС заявив, що публічної версії Force Design 2026 не буде, оскільки документ засекречений. Водночас оприлюднена службою інформація вказує на посилення ролі сенсорів, мереж, штучного інтелекту та програмного забезпечення в розвитку американських Повітряних сил.

Зміна орієнтирів модернізації

У жовтні 2024 року ВПС оголосили, що керуватимуться документом One Force Design, підписаним тодішнім начальником штабу генералом Девідом Оллвіном. Його називали орієнтиром для планів модернізації служби.

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One Force Design визначав три окремі напрями місій і розподіляв спроможності протидії безпілотним системам за категоріями короткої, дальньої та міжконтинентальної оборони.

Сенсори, автономність і управління

За даними ВПС, сенсори, мережі та штучний інтелект швидко впливають на засоби повітряної оборони. Заступник начальника штабу з модернізації сил і головний директор з модернізації генерал-лейтенант Кріс Німі зазначив, що нові технології створюють можливості, які ще кілька років тому здавалися неможливими, але водночас загрожують деяким традиційним способам застосування повітряної сили.

У повідомленні про Force Design 2026 зазначено, що майбутні ВПС прагнутимуть інтегрувати автономність, сенсори, командування та управління з літаками для досягнення оперативного ефекту. Окремо наголошено на здатності синхронно діяти в середовищі з обмеженим доступом. Начальник штабу ВПС США генерал Кен Вілсбах назвав нову концепцію фундаментальною зміною підходу служби.

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