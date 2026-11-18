Військово-повітряні сили США уклали з компанією Sierra Nevada Corporation (SNC) контракт на $124 млн для розробки ракети для перехоплення повітряних цілей у межах програми Counter-Air Missile Program (CAMP). SNC працюватиме спільно зі Specter Aerospace. Як повідомляє The War Zone, програма також передбачає створення контейнерних пускових установок для таких ракет.

Ставка на масове виробництво

ВПС США прагнуть отримати ракету вартістю до $500 тисяч за одиницю, яку можна буде виробляти щонайменше по 1 тисячі одиниць на рік. У разі повномасштабного серійного виробництва військові орієнтуються на темпи від 1 тисячі до 3,5 тисячі ракет щороку.

Початкова фаза CAMP зосереджена на наземному варіанті ракети. Вона передбачає створення прототипу для запуску із землі та має закласти основу для формальної програми закупівель. ВПС США також допускають, що напрацювання програми можуть надалі використати для створення доступнішої ракети класу «повітря — повітря».

SNC заявила, що ракета, яку вона розробляє разом зі Specter Aerospace, зможе розвивати надзвукову швидкість. Точні вимоги до дальності та перелік повітряних загроз, для боротьби з якими призначений перехоплювач, поки не оприлюднені.

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Інші учасники програми

Контракти в межах CAMP отримали й інші компанії. Castelion працюватиме над перехоплювачем, пусковим модулем для ракет і контейнерною пусковою установкою. Anduril розробляє пускову установку, яка, за заявою компанії, зможе інтегрувати ракети різних виробників і працювати в розосереджених районах із мінімальною підтримкою персоналу.

ВПС США вимагають, щоб система була модульною, відкритою та придатною до швидкого виробництва. Такий підхід має полегшити модернізацію компонентів і залучення різних виробників. Контейнерні пускові установки можна перевозити автомобільним і залізничним транспортом, вантажними літаками та кораблями, що дає змогу швидко розгортати засоби протиповітряної оборони.

Програма CAMP пов’язана з наміром ВПС США посилити власну наземну протиповітряну оборону, зокрема для захисту авіабаз від безпілотників та інших повітряних загроз. Раніше такі завдання переважно виконувала армія США.

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