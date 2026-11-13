ВПС США відреагували на підозрілу активність дронів над базою Лейкенгіт — The War Zone

Військово-повітряні сили США відреагували на підозрілу несанкціоновану активність безпілотників над авіабазою Королівських ВПС Лейкенгіт в Англії. Як повідомляє The War Zone, підрозділи безпеки ВПС США відреагували на цю активність увечері.

Без постраждалих і пошкоджень

Представник ВПС США заявив виданню, що інцидент не вплинув на персонал, літаки чи інфраструктуру бази. Американські військові також повідомили, що продовжують тісно співпрацювати з британськими колегами для забезпечення безпеки військовослужбовців США, цивільного персоналу, підрядників та їхніх родин.

ВПС США закликали повідомляти місцевим органам влади про будь-яку незвичну чи підозрілу активність. Хто саме міг керувати безпілотниками, у заяві не уточнюється.

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Посилені заходи безпеки

Раніше акаунт DefenceGeek у соцмережі X, який займається аналізом відкритих даних, повідомив про сигнали тривоги на базах Лейкенгіт, Мілденголл і Фелтуелл. Він також оприлюднив відео, яке нібито зафіксувало звук сирен поблизу бази Мілденголл.

За даними The War Zone, з початку тижня з авіабази Мілденголл почали переміщувати літаки-заправники KC-135 Stratotanker та інші повітряні судна. Це відбулося на тлі підвищення рівня безпеки на трьох базах в Англії, де дислокуються американські літаки. The Wall Street Journal пов'язував посилення режиму безпеки з погрозами з боку Ірану.

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