VR перед операцією зменшила страх і дистрес у дітей у дослідженні США — News-Medical

У США дослідники встановили, що використання гарнітур віртуальної реальності перед плановими операціями супроводжувалося зниженням самооцінених страху й дистресу у дітей, а також нижчими показниками частоти серцевих скорочень та артеріального тиску. Про це News-Medical повідомляє з посиланням на дослідження, опубліковане 5 листопада 2026 року в журналі PLOS Digital Health.

Дослідження за участю 80 дітей

Упродовж дев’яти місяців науковці запропонували VR-досвід 80 дітям віком від 6 до 15 років, яким мали провести планову операцію в дитячій лікарні США. Для цього використовували гарнітуру Meta Quest та спеціально створену програму з двома середовищами: інтерактивною дитячою кімнатою або заспокійливою сценою пляжу.

Перед сеансом і відразу після нього дослідники фіксували самооцінку дистресу та страху, частоту серцевих скорочень і артеріальний тиск. Також щодо свого досвіду опитали дітей, їхніх батьків і медсестер.

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Як змінилися показники

Медіанний показник дистресу за шкалою від 0 до 10 знизився з 3 до 1. Медіанний рівень страху за шкалою від 0 до 4 зменшився з 1 до 0. Після використання віртуальної реальності в учасників також зафіксували нижчі частоту серцевих скорочень та артеріальний тиск.

За даними авторів, передопераційна тривожність виникає приблизно у 50–75% дітей, які потребують операції. Її пов’язують зі складнішим введенням анестезії, післяопераційним болем і тривалішим відновленням. Для контролю такого стану часто застосовують медикаментозну седацію, однак вона має ризики. Серед немедикаментозних підходів раніше вивчали терапевтичну гру, музичну терапію та віртуальну реальність.

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