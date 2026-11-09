У Вроцлаві, Польща, запроваджують додаткові заходи безпеки перед відкриттям різдвяного ярмарку 20 листопада. На вулицях міста має побільшати патрулів поліції та муніципальної варти, а в людних місцях встановлять додаткові захисні бар’єри. Як повідомляє RMF24, рішення ухвалили після стрілянини на Головній площі Кракова.

Патрулі та бар’єри

Додаткові патрулі працюватимуть не лише на Ринковій площі Вроцлава, а й у торговельних центрах та інших місцях масового скупчення людей. Посилений контроль також запровадять на в’їздах до центральної частини Старого міста, де вже встановлено бетонні бар’єри.

У місті нині є майже 80 бетонних загороджень. Міська влада планує придбати нові бетонні та мобільні бар’єри для використання під час масових заходів і зібрань. Їх мають підготувати до початку різдвяного ярмарку.

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Аптечки та охорона Острова Тумського

Також Вроцлав закупить кілька десятків наборів для зупинки кровотечі. Їх планують розмістити у помітних і доступних місцях під час ярмарку. Додаткові заходи запровадять на Острові Тумському: муніципальна варта забезпечить охорону в’їздів з усіх боків, зокрема з боку вулиці Вишинського та Тумського мосту.

Поліція назвала ці дії превентивними та закликала мешканців зберігати спокій і бути уважними. За даними RMF24, під час суботньої стрілянини в Кракові 24-річний чоловік у формі в’їхав автомобілем на Головну площу та відкрив вогонь по випадкових людях. Шестеро людей загинули, ще 16 зазнали поранень. Чоловіка затримали, а згодом він помер у лікарні.

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