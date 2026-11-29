Всесвітня боксерська рада готова розглянути можливу петицію Олександра Усика щодо бою за титул у першій важкій вазі з переможцем поєдинку Давид Бенавідес — Міхал Цєсляк, який 5 грудня має відбутися у Лас-Вегасі, США. Про це повідомляє Sky Sports з посиланням на президента організації Маурісіо Сулеймана.

Можливий суперник Усика

Усик дав зрозуміти, що до завершення кар’єри націлений на бій із Бенавідесом. Український боксер оприлюднив анімаційний ролик у стилістиці GTA, наприкінці якого показано його дуель поглядів із Бенавідесом.

Усик був абсолютним чемпіоном світу у першій важкій вазі, а згодом двічі ставав абсолютним чемпіоном у надважкій категорії. За даними видання, він звільнив усі титули в надважкій вазі та розглядає повернення до своєї початкової вагової категорії.

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Позиція WBC

Бенавідес зустрінеться з Цєсляком у бою за об’єднання титулів WBC, WBA та WBO у першій важкій вазі. Сулейман назвав потенційний поєдинок Усика з переможцем цієї зустрічі цікавим історичним кроком.

Водночас володар поясу WBC має провести обов’язковий захист проти Джея Опетаї. Президент ради зазначив, що організація серйозно розгляне петицію Усика, якщо вона надійде, зважаючи на особливий зв’язок українця з першою важкою вагою.

Чемпіон WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл також припустив, що повернення Усика до нижчої вагової категорії може бути для нього зручнішим. На думку німецького боксера, у надважкій вазі Усику доводиться підтримувати більшу вагу під час підготовки до боїв.

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