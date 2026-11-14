Втрати від шахрайства в Азії оцінили у $136,5 млрд за рік — Channel NewsAsia

У Бангкоку (Таїланд) Global Anti-Scam Alliance (GASA) заявила, що за останні 12 місяців втрати від шахрайства в Азії оцінюють у 136,5 млрд доларів США. Як повідомляє Channel NewsAsia, в організації закликали посилити міжнародну співпрацю, оскільки шахрайські мережі діють через кордони та дедалі активніше використовують штучний інтелект.

Масштаби шахрайства

У звіті GASA, підготовленому разом із технологічною компанією Gogolook, опитали 17 460 дорослих на 13 азійських ринках, зокрема в Сінгапурі, Малайзії, Таїланді, Індонезії, Китаї та Індії. За його даними, 71% опитаних стикалися зі спробою шахрайства протягом року.

Хоча 66% респондентів були впевнені, що здатні розпізнати шахрайську схему, 62% із тих, хто зіткнувся з нею, вступили у взаємодію з шахраями. Гроші втратили 26% учасників, які взаємодіяли з такими схемами. Крім того, 51% людей, що зазнали фінансових втрат, повідомили, що ставали жертвами більш ніж один раз.

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ШІ та телефонні дзвінки

Керівний директор GASA Йорій Абрахам заявив, що розвиток ШІ робить фішингові листи й повідомлення переконливішими та дає змогу автоматизувати весь процес шахрайства — від пошуку потенційних жертв і персоналізованих повідомлень до ведення розмов та спрямування на фальшиві сайти. Він послався на дослідження, за яким згенеровані ШІ фішингові листи й текстові повідомлення приблизно вп’ятеро ефективніші за ті, що їх пишуть самі шахраї.

Найпоширенішим каналом контакту залишаються телефонні дзвінки: з ними стикалися 56% респондентів. Далі йдуть текстові повідомлення — 50%, а також месенджери — 40%. Найчастіше траплялися шахрайські схеми, пов’язані з покупками, інвестиціями та працевлаштуванням.

Співзасновник і гендиректор Gogolook Джефф Куо попередив, що згенеровані ШІ голоси дозволяють зловмисникам імітувати керівників компаній або родичів потенційних жертв. Представниця Meta Ріма Амін повідомила, що компанія посилює виявлення шахрайських мереж і співпрацю з правоохоронцями; під час однієї з недавніх операцій Meta видалила 150 тисяч акаунтів, а поліція Таїланду заарештувала 21 людину, яку підозрюють у причетності до шахрайства.

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