Аналіз даних Global Burden of Disease із 204 країн і територій показав, що в 1990–2023 роках віковостандартизований показник втрати здоров’я від двох категорій ненавмисних отруєнь скоротився на 47,5%. Йдеться про отруєння чадним газом та категорію інших отруєнь, яка переважно ґрунтується на даних про отруєння пестицидами. Водночас смертність і втрати здоров’я, за модельованими оцінками, залишалися вищими в регіонах із нижчим рівнем соціально-демографічного розвитку, повідомляє News-Medical.

Оцінки за 2023 рік

У 2023 році ці дві категорії пов’язали приблизно з 2,54 млн випадків отруєнь, майже 70 тис. смертей і 3,68 млн DALY. DALY — показник, який поєднує роки життя, втрачені через передчасну смерть, та роки, прожиті з інвалідністю.

За три десятиліття стандартизовані за віком показники смертності знизилися приблизно на 45%, а частота нових випадків отруєнь — на 37%. Отруєння чадним газом, до якого в цій класифікації також віднесли отруєння іншими газами, спричинило орієнтовно 31 тис. смертей у 2023 році. Пов’язаний із ним показник DALY зменшився приблизно на 58%, а найбільший тягар припав на Центральну та Східну Європу і Центральну Азію.

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Регіональна нерівність

Категорія інших отруєнь спричинила близько 39 тис. смертей. Її оцінки значною мірою базувалися на кодах отруєнь пестицидами, але також включали частину смертей, перекласифікованих із неспецифічних діагностичних кодів. Найвищий віковостандартизований рівень DALY у цій групі дослідники оцінили в Африці на південь від Сахари — приблизно 90 на 100 тис. населення, тоді як у високодохідних регіонах він становив близько 13.

Розрахункова летальність була найнижчою у високодохідних регіонах. Найвищу оцінку для інших отруєнь отримали в Африці на південь від Сахари — близько 10%, а для отруєнь чадним газом у Південній Азії — близько 9%.

Автори наголосили, що ці дані є модельованими, а не прямим підрахунком усіх випадків. Смертність і нефатальні отруєння моделювали окремо, тому відмінності між регіонами можуть залежати від якості обліку, тяжкості отруєнь, токсичності речовин і доступу до медичної допомоги. Дослідження також здебільшого не охоплювало отруєння медикаментами, алкоголем та незаконними наркотиками.

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