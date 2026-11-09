Вусімусі Матлала має дати свідчення комісії Мадланги у ПАР — TimesLIVE

У ПАР Вусімусі Матлала, якого називають ймовірним кримінальним авторитетом, очікують серед свідків на публічних слуханнях комісії Мадланги в понеділок і вівторок. Комісія відновить публічні слухання, повідомляє TimesLIVE.

Розслідування комісії

Комісія Мадланги розслідує злочинність, політичне втручання та корупцію в системі кримінального правосуддя. Вона з 5 жовтня заслухала кількох свідків у закритому режимі через поточні розслідування та конфіденційний характер матеріалів.

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Заплановані свідки

Упродовж наступних тижнів комісія також має заслухати свідків, яких викликали повістками. Серед них — відсторонений міністр поліції Сензо Мчуну, комісар поліції провінції Квазулу-Натал генерал-лейтенант Нхланхла Мкхваназі та очільник кримінальної розвідки генерал-лейтенант Думісані Хумало.

Остаточний звіт комісії мають передати президентові ПАР Сирілу Рамафосі до 25 січня 2027 року.

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