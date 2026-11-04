ВВП Ірану скоротився на 10,1% на тлі війни та блокади — The National

В Ірані валовий внутрішній продукт скоротився на 10,1% у річному вимірі за три місяці до 20 червня. Без урахування нафтогазового сектору спад становив 4,6%, а промисловість і видобувна галузь скоротилися на 14,7%, повідомляє The National з посиланням на Статистичний центр Ірану.

Проблеми з перевезеннями

На тлі воєнних дій, морської блокади США та порушення торговельних маршрутів іранські вантажі накопичуються в портах Пакистану. Член правління Асоціації міжнародних транспортних компаній Ірану Мохаммад-Алі Каргаша заявив агентству Mehr, що в Пакистані застрягли 18 тисяч контейнерів.

Витрати на зберігання та інші платежі за частину вантажів у Пакистані перевищили 25 тисяч доларів, що наближається до вартості самих товарів. Іранські компанії також намагаються знайти альтернативні транспортні можливості через Туреччину, однак наземні перевезення спричиняють додаткові витрати й затримки.

Дефіцит газу для промисловості

У березні атаки на чотири іранські газопереробні об’єкти вивели з ладу близько 230 млн кубометрів добових виробничих потужностей. За даними посадовців, згодом вдалося відновити приблизно 100 млн кубометрів на добу, тоді як 130 млн кубометрів досі залишаються недоступними.

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Колишній член енергетичної комісії парламенту Хедаятолла Хадемі заявив, що країна має дефіцит газу приблизно 400 млн кубометрів на добу. Національна газова компанія Ірану попередила про можливі проблеми з постачанням у 11 із 31 провінції взимку. Промисловим споживачам можуть знадобитися альтернативні види палива.

Секретар Асоціації роботодавців цементної промисловості Алі-Акбар Альвандіан повідомив, що з кінця жовтня поставки газу цементним заводам скоротили, через що виробники перейшли на мазут. До цього підприємства отримували п’ять-шість млн кубометрів газу на добу за потреби близько 28 млн кубометрів. Гірничодобувні компанії також повідомляли про дефіцит вибухівки, пального й імпортних комплектувальних для техніки.

Економічне невдоволення

Водночас Організація сприяння торгівлі Ірану заявила, що за перші шість місяців іранського календарного року експорт до Туреччини зріс на 59%, а до Оману — на 23% порівняно з аналогічним періодом торік. Посадовці пояснили це послабленням окремих обмежень на сухопутних маршрутах, але зазначили, що ці показники не означають відновлення загальної зовнішньої торгівлі.

Монітор протестів Марк Піруз зафіксував 30 демонстрацій у 19 місцях в останній тиждень жовтня. За його даними, учасники переважно вимагали виплати заборгованостей із пільг, пенсій і зарплат, а також скаржилися на нестачу пального.

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