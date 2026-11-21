Валовий внутрішній продукт Ізраїлю у третьому кварталі 2026 року зріс на 8% у перерахунку на річні темпи, свідчать попередні дані Центрального бюро статистики країни. Як повідомляє Jerusalem Post, якщо виключити коригування, пов’язані з виробництвом ізраїльських компаній за кордоном, зокрема операціями Nvidia, темп зростання становив близько 4%.

Упродовж перших дев’яти місяців року ВВП на душу населення збільшився на 4,33% проти такого самого періоду 2025 року. Споживання домогосподарств на одну особу зросло на 2,6%, а витрати на товари тривалого користування — на 14,4%.

Інфляція сповільнилася

Річна інфляція в Ізраїлі у жовтні сповільнилася до 1,1%, наблизившись до нижньої межі цільового діапазону Банку Ізраїлю від 1% до 3%. За місяць індекс споживчих цін знизився на 0,1%, тоді як у жовтні 2025 року він зріс на 0,5%.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Середня місячна зарплата за рік до вересня підвищилася на 3,8% — до 14 156 шекелів. Безробіття залишалося на рівні 3,1%. У третьому кварталі приватне споживання зросло на 6,4% у перерахунку на річні темпи, інвестиції в основний капітал — на 11,3%, а експорт товарів і послуг — на 51,5%.

Житло лишається головним чинником подорожчання

Попри уповільнення інфляції, ціни на житлові послуги за 12 місяців до жовтня зросли на 4,2%. Ця складова охоплює переважно орендну плату та розрахункову вартість проживання у власному житлі, а не ціни купівлі квартир. Водночас вартість квартир, яка не входить до індексу споживчих цін, за рік знизилася на 1,5%.

Ціни на продукти без урахування овочів і фруктів зменшилися на 0,3%, меблі та побутове обладнання подешевшали на 4,2%, одяг і взуття — на 4,7%. Послуги транспорту та зв’язку стали дешевшими на 1,6%. За оцінкою видання, ВВП Ізраїлю на душу населення за паритетом купівельної спроможності становить близько 60 тис. доларів, що ставить країну на 24-те місце серед держав ОЕСР і нижче від середнього показника організації.

Читай нас у