ВВП Латвії у другому кварталі 2026 року зріс на 3,5% проти аналогічного періоду торік — це найшвидший темп економічного зростання країни за чотири роки. Показник майже утричі перевищив середній темп у єврозоні, який становив 1,2%. Латвія також увійшла до шістки найдинамічніших економік ЄС, повідомляє Baltic News Network з посиланням на аналіз Citadele Bank.

Citadele Bank підвищив прогноз зростання латвійського ВВП у 2026 році з 1,8% до 2,2%. На 2027 рік банк очікує зростання економіки на 2,3%.

Промисловість і торгівля підтримують зростання

Одним із головних чинників відновлення стала промисловість: у серпні її обсяги досягли рекордного рівня. За даними шестимісячного тренду, виробництво зросло на 6,4% у річному вимірі. Найбільшу динаміку зафіксували у виробництві готових металевих виробів — 22%, хімічній промисловості та електроніці — по 20%, а також машинобудуванні — 14%.

Роздрібні продажі без урахування пального сягнули найвищого рівня за 18,5 року. У серпні шестимісячний тренд показав зростання на 4,1% за рік. Продажі в інтернеті та категоріях спортивних товарів і іграшок зросли на 11%, меблів і домашнього текстилю — на 7%.

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Будівництво та енерговитрати залишаються ризиками

Водночас відновлення економіки є нерівномірним. У другому кварталі обсяг розпочатого будівництва скоротився на 29% у річному вимірі, насамперед у сегменті нежитлових об’єктів. Кількість започаткованих проєктів багатоквартирних будинків, навпаки, збільшилася на 39%.

Головний економіст Citadele Bank Карліс Пургайліс зазначив, що уповільнення запуску нових промислових і комерційних об’єктів може позначитися на будівельній активності у 2027 році. Серед інших ризиків для подальшого зростання він назвав високі ціни на енергію, вартість фінансування та коливання зовнішнього попиту.

Банк також очікує, що інфляція в Латвії знизиться з прогнозованих 3,6% у 2026 році до 3,3% у 2027-му. У вересні інфляція становила 3%, тоді як витрати на оплату праці у другому кварталі зросли на 4,1%.

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