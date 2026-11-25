У Німеччині валовий внутрішній продукт у липні—вересні 2026 року зріс на 0,1% проти попереднього кварталу. Попередня оцінка, оприлюднена наприкінці жовтня, передбачала зростання на 0,2%, повідомляє Tagesschau з посиланням на Федеральне статистичне управління.

Перегляд оцінки

Статистики пояснили перегляд слабшими, ніж очікувалося раніше, показниками експорту та роздрібної торгівлі. Президентка відомства Рут Бранд зазначила, що після стійкого розвитку в першій половині року на тлі геополітичних криз економічна динаміка Німеччини в третьому кварталі сповільнилася.

Експорт за квартал зменшився на 1%. За кордон постачали менше автомобілів, хімічної продукції та металів. Інвестиції в обладнання, зокрема машини, пристрої й транспортні засоби, впали на 3,5%, а інвестиції в будівництво — на 0,3%.

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Споживання та очікування

Єдиним компонентом, що зріс улітку, були приватні споживчі витрати — на 0,1%. Керівник економічного напряму Union Investment Міхаель Герцум пов’язав скорочення приватних інвестицій із високою геополітичною невизначеністю в літні місяці, яка стримувала готовність компаній вкладати кошти.

Водночас індекс ділового клімату ifo у листопаді зростав сьомий місяць поспіль і досяг найвищого рівня за три з половиною роки. За словами керівника опитування ifo Клауса Вольрабе, поліпшення оцінки поточної ситуації з боку 9 тисяч опитаних менеджерів вказує на можливість нового зростання у четвертому кварталі. Уряд Німеччини очікує зростання економіки на 1,3% у 2026 році та на 1,1% наступного року.

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