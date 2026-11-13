ВВП Росії зріс на 1% у третьому кварталі 2026 року — Anadolu Agency

У Росії, державі-агресорі, валовий внутрішній продукт у третьому кварталі 2026 року зріс на 1% у річному вимірі. Це нижче за показник другого кварталу, коли економіка збільшилася на 1,3%, повідомляє Anadolu Agency з посиланням на попередню оцінку Росстату.

Показник перевищив оцінку міністерства

У першому кварталі 2026 року російська економіка, за наведеними даними, скоротилася на 0,2%. Результат за липень—вересень відповів прогнозу Центрального банку Росії на рівні 1%, але виявився вищим за оцінку російського Міністерства економічного розвитку, яке очікувало зростання на 0,6%.

У міністерстві оцінили приріст ВВП за дев'ять місяців року, з січня до вересня, у 0,8%. Там зазначили, що зростання обробної промисловості забезпечили машинобудування та металургія.

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Що вплинуло на показники

Зростанню сприяв внутрішній попит. Вантажообіг зріс на 2,7%, випуск в обробній промисловості — на 2,5%, а будівництво — на 2%. Також збільшилися показники роздрібної торгівлі та громадського харчування.

Водночас у сільському господарстві зафіксували спад на 3,9%, пасажирообіг скоротився на 3%, видобування корисних копалин — на 2,7%, а оптова торгівля знизилася на 0,7%. Російське Міністерство економічного розвитку припустило, що за підсумками 2026 року зростання може дещо перевищити офіційний прогноз у 0,6%; на 2027 і 2028 роки воно прогнозує 1,4% та 1,9% відповідно.

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