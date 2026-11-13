ВВП Румунії зріс на 2,1% у третьому кварталі 2026 року — Romania Insider

За даними Romania Insider, валовий внутрішній продукт Румунії у третьому кварталі 2026 року зріс на 2,1% порівняно з попередніми трьома місяцями. Розрахунок здійснено з урахуванням сезонних коливань на основі флеш-оцінки Національного інституту статистики, оприлюдненої у п’ятницю, 13 листопада.

Оперативна оцінка

Флеш-оцінка дає оперативне уявлення про стан економіки, зазначає видання. Вона відображає динаміку ВВП за третій квартал у зіставленні з попереднім тримісячним періодом.

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Підсумки дев’яти місяців

Квартальне зростання не компенсувало слабких результатів на початку року. За підсумками перших дев’яти місяців 2026 року економіка Румунії скоротилася на 0,3% порівняно з аналогічним періодом 2025 року.

Отже, показник за третій квартал порівнюють із попередніми трьома місяцями, тоді як результат за дев’ять місяців — з відповідним періодом минулого року.

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