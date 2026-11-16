Взаємодія мозку й серця у щурів передбачила виживання після аноксії — News-Medical

Дослідники з Паризького інституту мозку встановили на моделі щурів, що взаємодія між активністю мозку та серця може передбачати виживання тварин після реанімації за тяжкої нестачі кисню. Роботу Дієго Кандіа-Рівери, Софії Карріон-Фальгарони та їхніх колег опублікували в журналі eNeuro.

Зміни після нестачі кисню

Як повідомляє News-Medical, після стану, наближеного до смерті через нестачу кисню, мозкова активність щурів була переважно пригніченою, тоді як варіабельність серцевого ритму залишалася високою. Науковці перевіряли, чи можуть показники взаємодії мозку й серця у моделі значної втрати кисню передбачати виживання після реанімації.

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Сигнали, пов’язані з виживанням

За даними дослідників, активність серця, пов’язана з активністю соматосенсорної кори та гіпокампа, точно передбачала виживання щурів. Автори вважають, що виявлені взаємодії між мозком і серцем пов’язані зі стійкістю організму після епізоду, наближеного до смерті.

Команда сподівається, що результати стануть основою для подальших досліджень за участю людей. Такі роботи можуть допомогти у пошуку показників для оцінювання результатів відновлення пацієнтів після аноксії.

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