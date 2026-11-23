Дослідники Дитячої лікарні Філадельфії виявили зв’язок між уживанням тютюну або електронних сигарет дорослими в домогосподарстві та вживанням підлітками нікотинових виробів, алкоголю, марихуани й інших речовин. Найвищі показники зафіксували в сім’ях, де тютюнові вироби або електронні сигарети використовували і батьки чи опікуни, і ще один дорослий у домі, повідомляє News-Medical.

Дані понад 60 тисяч підлітків

Науковці проаналізували дані 60 069 підлітків, зібрані під час планових візитів у мережі медзакладів Дитячої лікарні Філадельфії із січня 2025 року до травня 2026 року. Вони поєднали відповіді батьків і опікунів на запитання про вживання тютюну з конфіденційними анкетами самих підлітків.

Тютюнові або нікотинові вироби вживали 23,5% підлітків, якщо такі продукти використовували і батьки або опікуни, і ще один дорослий у домі. Показник становив 13,5%, коли їх використовував лише батько, мати або опікун, і 11,8% — коли лише інший дорослий. У домогосподарствах, де ніхто з дорослих не використовував тютюн чи електронні сигарети, цей показник дорівнював 2%.

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Результати скринінгу

Схожу закономірність дослідники побачили щодо алкоголю, марихуани та інших речовин. Після врахування віку, статі, страхового статусу й можливостей району проживання підлітки з домівок, де нікотинові продукти вживали батьки або опікуни та інший дорослий, мали майже у 15 разів вищі шанси отримати позитивний результат скринінгу на високоризикове вживання речовин, ніж однолітки з домівок без такого вживання.

Окремо дослідження показало: якщо нікотинові продукти використовував лише батько або опікун, підлітки, чиї батьки користувалися виключно електронними сигаретами, мали у 5,6 раза вищі шанси вживати тютюнові або нікотинові продукти. Для підлітків, чиї батьки лише курили, цей показник становив 2,6 раза порівняно з домогосподарствами без уживання таких продуктів.

Автори наголосили, що дослідження фіксувало дані в один момент часу, тому не доводить причинно-наслідкового зв’язку. На результати також могли впливати спільні сімейні, соціальні та екологічні чинники. Роботу опублікували в журналі Pediatrics.

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