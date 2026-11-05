WAFA заявило, що ізраїльські окупанти захопили 8 будинків на Західному березі — Anadolu Agency
Палестинське агентство WAFA заявило, що ізраїльські окупанти захопили вісім палестинських будинків у селі Аль-Дуюк ат-Тахта, на захід від Єрихона на окупованому Західному березі річки Йордан. Про це повідомляє Anadolu Agency.
Заява про захоплення будинків
За даними WAFA, яке послалося на джерела в силових структурах, окупанти прибули до села разом із родинами, зламали двері та зайняли помешкання, коли їхніх власників не було вдома.
Пізніше того ж дня ізраїльські війська увійшли до Єрихона та його таборів для біженців і проїхали вулицями військовою технікою, повідомило агентство. WAFA також стверджує, що випадки проникнення до будинків та їх захоплення в Аль-Дуюк ат-Тахта відбувалися й раніше на тлі розширення поселень у цьому районі.
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Оголошення земель державною власністю
Раніше Палестинська комісія з питань опору стіні та поселенням заявила, що Ізраїль конфіскував 2536,44 дунама землі, або майже 627 акрів, у трьох селах на північний захід від Рамалли, оголосивши ці ділянки державною землею.
За даними комісії, рішення, ухвалене у вівторок, стосується земель Бейтиллу, Аль-Мазраа аль-Кіблія та Дейр-Аммара поблизу поселення Керем-Реїм. Комісія попередила, що це може дозволити ізраїльській владі виділяти землю для розширення поселень, загрожуючи сільськогосподарським угіддям та обмежуючи можливості сіл для розвитку.