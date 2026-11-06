Walleye Capital скоротить інвестиційну команду після падіння техсектора — Channel NewsAsia

У США глобальний розпродаж акцій, очолюваний технологічним сектором, звів нанівець прибутки багатьох хедж-фондів від початку року та змусив частину керуючих зменшувати ризики й скорочувати команди. Нью-йоркський мультистратегічний хедж-фонд Walleye Capital обсягом $17 млрд заявив про намір скоротити внутрішній напрям long-short інвестицій в акції та значну частину команди, що працює з акціями.

Рішення Walleye Capital

Про це повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Reuters. У листі інвесторам, із яким ознайомилося агентство, фонд зазначив, що переглянув усі аспекти своєї роботи після найгіршого місяця з березня 2020 року. Walleye Capital також планує повернути частину капіталу.

За словами учасників ринку, кілька великих платформ хедж-фондів із багатьма керуючими в останні тижні вже зменшили кредитне плече та звільнили команди зі збитковими результатами. Вони очікують нових скорочень, якщо спад на ринках триватиме.

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Втрати хедж-фондів

За оцінкою Goldman Sachs, long-short фонди, що переважно інвестують у технологічні компанії, за день втратили понад 4%. Їхня дохідність від початку року опустилася приблизно до нульового рівня, хоча в червні сягала піку в 24% до розпродажу акцій, пов’язаного зі сферою штучного інтелекту.

Глобальні фундаментальні long-short менеджери в середньому втратили 1,3% за четвер, а мультистратегічні менеджери — 1,4%, повідомив Goldman Sachs. Індекс Nasdaq 100, до якого входять великі технологічні компанії, у жовтні впав на 6,6% — це найбільше місячне падіння за 18 місяців. JPMorgan оцінив втрати глобальних хедж-фондів за жовтень у 3%.

Дослідницька компанія PivotalPath застерегла про значне й дедалі більше перетинання позицій десяти найбільших мультистратегічних хедж-фондів. На думку компанії, одночасний вихід цих фондів із позицій може торкнутися багатьох однакових цінних паперів.

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