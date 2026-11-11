Warhound планує клонувати й генетично поліпшувати службових собак — Defense News

У США стартап Warhound, що залучив $200 млн, має намір створити внутрішню систему розведення службових собак для військових, правоохоронців і рятувальних служб. Компанія планує клонувати тварин із найкращими робочими показниками, вивчати їхні геноми та редагувати гени, пов’язані зі здоров’ям, довголіттям і добробутом собак.

Як повідомляє Defense News, Warhound заснували Бен Ламм, засновник біотехнологічної Colossal Biosciences, і Палмер Лакі, засновник оборонної технологічної компанії Anduril Industries. Співзасновником і генеральним директором стартапу став Девід Спірк, який раніше обіймав керівну посаду в Palantir.

Ставка на внутрішнє розведення

За даними Міністерства оборони США, лише близько 13% собак, яких готують до служби у війську, походять від американських заводчиків. Warhound оцінює, що приблизно 80% таких тварин постачають із-за кордону, переважно з Європи.

У компанії заявляють, що через труднощі з постачанням і тривале навчання службовий собака стає готовим до роботи приблизно за три роки. Понад половину закуплених тварин зрештою визнають непридатними до служби. За оцінкою Warhound, нині уряду доводиться готувати близько 200 собак, щоб отримати 100 придатних до служби тварин.

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Клонування, генетика і раннє навчання

Warhound планує створити біобанк генетичного матеріалу найефективніших собак і порід. Після картування геномів фахівці компанії шукатимуть можливості для редагування генів, пов’язаних із проблемами здоров’я, перед початком клонування.

Для клонування Warhound використовуватиме можливості компанії Viagen Pets and Equine, яку Colossal придбала торік. Ламм наголосив, що клонування та редагування генів є різними процесами: перше створює генетично ідентичну копію тварини, тоді як друге передбачає цілеспрямовану зміну ДНК.

Компанія також розробляє власний стандарт підготовки службових собак. Спірк заявив, що навчання цуценят може починатися вже у два тижні, щоб поступово привчати їх до умов і завдань майбутньої служби. За його словами, перші собаки Warhound можуть з’явитися приблизно через два роки.

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