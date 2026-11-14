Washington Post пов’язав індійського офіцера зі змовою у США проти Паннуна — The Hindu

Газета Washington Post назвала офіцера індійського Дослідницько-аналітичного крила R&AW Вікаша Ядава у справі про ймовірну змову щодо вбивства сикхського активіста Гурпатванта Сінгха Паннуна у США. Як повідомляє The Hindu, Washington Post стверджує, що Ядав доручив індійському бізнесмену Ніхілу Гупті знайти виконавця вбивства Паннуна біля його помешкання у Нью-Йорку.

Версія Washington Post

За даними Washington Post, американські розвідувальні служби вважали, що операцію проти Паннуна схвалив тодішній керівник R&AW Самант Гоел. Видання також написало, що американські спецслужби з меншою впевненістю оцінювали можливу обізнаність радника прем’єр-міністра Індії з національної безпеки Аджіта Довала щодо планів убивства сикхських активістів.

Гупта перебуває під вартою у Чехії та очікує на екстрадицію до США для судового розгляду. Washington Post повідомила, що серед доказів у справі фігурували дії американського агента під прикриттям, якого, за версією слідства, найняв Гупта, спостереження за повідомленнями, нібито якими обмінювалися учасники, а також фотографія трьох представників індійської розвідки. За даними газети, на фото було зафіксовано осіб, які нібито дали згоду на план під час відеодзвінка.

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Позиція Індії

Міністерство закордонних справ Індії не коментувало останню публікацію Washington Post. Раніше представник відомства заявляв, що Індія не вважає такі вбивства державною політикою, а комітет високого рівня вивчає інформацію, яку передала американська сторона.

Washington Post також писала, що Міністерство юстиції США прагнуло висунути обвинувачення і Гупті, і Ядаву. Водночас, за даними видання, посадовці адміністрації президента Джо Байдена домоглися того, щоб обвинувачення на той час висунули лише Гупті, аби не зруйнувати відносини з Індією. Газета повідомила, що Байден обговорював цю справу з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді у вересні 2023 року та закликав до відповідальності у цій справі.

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