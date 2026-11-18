Всесвітня боксерська рада готова підтримати об’єднавчий поєдинок чемпіона WBC у надважкій вазі Агіта Кабаєла з переможцем бою між Тайсоном Ф’юрі та Ентоні Джошуа у 2027 році. Як повідомляє Sky Sports, такий сценарій можливий, якщо Кабаєл успішно захистить свій пояс.

Захист титулу Кабаєла

28 листопада Кабаєл проведе захист титулу WBC проти Нельсона Хюси. Президент WBC Маурісіо Сулейман заявив, що після цього бою чемпіон не буде зобов’язаний негайно проводити обов’язковий захист титулу.

За словами Сулеймана, рада не призначала обов’язкового претендента, оскільки вважає, що ним має бути доступний боксер із найвищим місцем у рейтингу серед обов’язкових претендентів. Після поєдинку Кабаєла організація вирішуватиме, чи призначати фінальний елімінатор, підтримати об’єднання титулів або розглянути інший варіант.

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Бій Ф’юрі та Джошуа

Тайсон Ф’юрі та Ентоні Джошуа зустрінуться 11 грудня в поєдинку за титул чемпіона WBA Super у надважкій вазі. Сулейман зазначив, що їхній бій міг стати фінальним елімінатором WBC, адже спортсмени посідали перше та друге місця в рейтингу організації.

Втім, промоутери не зверталися з проханням надати бою статус елімінатора WBC і вирішили провести його за пояс іншої боксерської організації. Президент ради наголосив, що WBC підтримує об’єднавчі бої, оскільки індустрія та вболівальники прагнуть бачити поєдинки за статус абсолютного чемпіона.

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