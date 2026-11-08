Wema Bank у Нігерії підключив Google Pay для клієнтів Mastercard — The Rio Times

Нігерійський Wema Bank підключив сервіс Google Pay для клієнтів, які мають сумісні картки Wema Mastercard. Власники таких карток можуть оплачувати покупки на сайтах, у застосунках і безконтактно в магазинах за допомогою Android-смартфонів, повідомляє The Rio Times.

Як працюватиме сервіс

Щоб скористатися Google Pay, клієнту потрібно встановити застосунок Google Wallet із Google Play, додати до нього картку та пройти верифікацію. Для безконтактної оплати в торговельних точках смартфон має підтримувати NFC, а термінал продавця — приймати безконтактні платежі.

Сервіс також можна використовувати для оплати цифрових підписок, бронювання поїздок і міжнародних операцій, якщо це підтримує конкретний продавець. Керівний директор і генеральний директор Wema Bank Моруф Осені заявив, що банк прагне розширити способи оплати для клієнтів на тлі зростання цифрової комерції.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Захист даних картки

За даними банку, Google Pay застосовує токенізацію: під час платежу фактичний номер картки замінюється унікальним цифровим токеном. Таким чином продавець не отримує номер картки клієнта. Додатковий захист забезпечують блокування екрана та автентифікація на сумісних пристроях.

Запуск відбувся після появи Google Pay у Нігерії наприкінці жовтня через Mastercard та нігерійську платіжну компанію Interswitch. Wema Bank раніше вже впровадив токенізацію для карток Verve у своїй цифровій банківській платформі ALAT.

Читай нас у