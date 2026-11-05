Wendy’s відхилила пропозицію Trian про викуп за $1,4 млрд — CNBC

Мережа ресторанів Wendy’s відхилила пропозицію про поглинання на $1,4 млрд від групи інвесторів, яку очолює Trian Fund Management Нельсона Пельца. Компанія заявила, що пропозиція суттєво недооцінює її вартість і не враховує потенційні результати стратегії відновлення бізнесу, повідомляє CNBC.

Умови пропозиції

28 жовтня інвесторська група запропонувала по $7,35 готівкою за акцію Wendy’s, щоб вивести компанію з біржі. До групи, крім Trian, увійшли інвестиційні компанії BlueFive Capital і Sixth Street Partners, а також Flynn Group — один із найбільших франчайзі Wendy’s.

У лютому рада директорів Wendy’s створила комітет із незалежних директорів для оцінювання потенційної пропозиції Trian після регуляторного розкриття інформації від інвесткомпанії. Комітет дійшов висновку, що пропозиція суттєво недооцінює Wendy’s. Голова ради директорів і член комітету Арт Вінклеблек заявив, що впевненість ради ґрунтується на досвіді генерального директора Боба Райта, зокрема у відновленні ресторанного бізнесу.

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План захисту акціонерів

Щоб запобігти ворожому поглинанню, Wendy’s запровадила однорічний план захисту прав акціонерів, відомий як «отруйна пігулка». Компанія пояснила це рішення також тим, що група на чолі з Trian відхилила пропозицію укласти угоду про призупинення подальшого придбання акцій.

Пельц має тривалу історію взаємин із Wendy’s. У 2008 році його компанія Triarc, яка тоді також володіла Arby’s, придбала Wendy’s за $2,3 млрд. У 2024 році Wendy’s надала Пельцу статус почесного голови ради директорів після 17 років його роботи в раді; керівник Trian Пітер Мей і син Пельца Бредлі залишаються членами ради.

Wendy’s також повідомила про сьоме поспіль квартальне зниження порівнюваних продажів у третьому кварталі, хоча її квартальні прибуток і виторг перевершили очікування Волл-стріт. На передринкових торгах акції компанії втратили менш як 1%.

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