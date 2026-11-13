Whoop запустила соцмережу Humans для обміну даними фітнес-трекерів — The Verge

Компанія Whoop запустила у своєму застосунку соціальну мережу Humans, у якій учасники сервісу можуть ділитися даними з її носимих пристроїв з іншими користувачами Whoop. Як повідомляє The Verge, на платформі можна робити видимими показники, активності та досягнення, а також публікувати дописи Moments із фотографіями й підписами, залишати коментарі та реакції.

Дані з трекерів у стрічці

У вкладці Community користувачі можуть переглядати Moments людей, на яких вони підписані. Формат нагадує Stories в Instagram, але дописи можуть містити дані з фітнес-трекера. Наприклад, публікація з фото після пробіжки може показувати маршрут, темп і дистанцію.

У Community також відображаються картки людей зі спільноти користувача з показниками сну, відновлення та навантаження. Учасники самі обирають, якими даними ділитися, зокрема показниками Recovery, Strain, Sleep, HRV і пульсом у стані спокою.

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Налаштування приватності

Whoop заявляє, що Humans є «повністю людською» платформою на відміну від інших соцмереж, які, за оцінкою компанії, переповнені штучним інтелектом, автоматизованими акаунтами, ботами та штучно створеним контентом. Генеральний директор Whoop Вілл Ахмед назвав Humans мережею, де кожен акаунт представляє реальну людину з «підтвердженим серцебиттям».

Активності, позначені як чутливі, не поширюватимуться автоматично. Дописи Moments можна зробити приватними, а функція Stealth Mode дає змогу тимчасово приховати дані про здоров’я та фізичні показники без зміни налаштувань поширення. Наявна соціальна функція Teams залишиться доступною: вона дає змогу ділитися даними про навантаження, відновлення і сон, а також користуватися груповими рейтингами.

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