У Росії компанія Wildberries заявила, що нові санкції Європейського Союзу проти її засновниці та гендиректорки Тетяни Кім не вплинуть на діяльність маркетплейсу. Обмеження передбачають заборону на в’їзд до ЄС і замороження активів Кім, повідомляє The Moscow Times.

Позиція компанії

Пресслужба RWB, материнської компанії Wildberries, у коментарі державному агентству ТАСС заявила, що клієнти та партнери не помітять змін. У компанії також наголосили, що не мають активів у Євросоюзі та не ведуть бізнесу в країнах блоку.

ЄС включив Кім до нового санкційного списку, який охопив 12 фізичних осіб і 101 організацію у зв’язку з війною Росії проти України. У Брюсселі заявили, що Кім матеріально та фінансово підтримує і отримує вигоду від російського військово-промислового комплексу.

Аргументи Євросоюзу

Євросоюз стверджує, що Wildberries, яка контролює майже половину російського ринку онлайн-торгівлі та є одним із найбільших платників податків у країні, працює як мережа постачання для російських військових, сприяючи продажу товарів військового й подвійного призначення.

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Україна наводила аналогічний аргумент, обґрунтовуючи кампанію ударів безпілотниками по складах Wildberries, яку веде з липня. Кім і Кремль держави-агресора заперечували, що об’єкти компанії використовують для забезпечення російських військових.

Інші обмеження пакета

Санкції також торкнулися представників і компаній у сферах електронної комерції, банківського сектору, енергетики та так званого тіньового флоту Росії. До списку внесли Олександра Чачаву, який контролює мажоритарну частку в Ozon — основному конкуренті Wildberries — та має частку в технологічній компанії Yandex.

Під обмеження також потрапили майже 20 російських енергетичних компаній і нафтопереробних заводів, а також майже 50 регіональних банків і фінансових установ. ЄС окремо запровадив санкції проти торговельних компаній, зареєстрованих в ОАЕ, Китаї, на Сейшелах та в Омані, які звинувачують у перевезенні або закупівлі російської нафти в обхід чинних обмежень.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році ЄС санкціонував понад 4600 фізичних та юридичних осіб. Дипломати Євросоюзу також готують ширший 22-й пакет секторальних санкцій, який, за даними видання, очікують представити наступного тижня.

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