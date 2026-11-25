Команда Williams уклала з FIA угоду про визнання незначного порушення ліміту витрат у Формулі-1. За це команді призначили фінансове покарання та обмежили тестування в аеродинамічній трубі й CFD-моделювання протягом наступних 12 місяців.

Перевищення на 0,48%

Як повідомляє Sky Sports, FIA визначила, що Williams допустила незначне перевищення ліміту витрат, яке супроводжувалося процедурним порушенням. Команда ненавмисно перевищила ліміт на 627 тисяч фунтів стерлінгів — на 0,48% від установленого на 2025 рік обмеження.

У Williams заявили, що порушення стосувалося адміністративних витрат, пов'язаних зі змінами у структурі компанії. Команда вважала, що ці витрати не мають враховуватися в межах ліміту, однак після обговорень із FIA погодилася з трактуванням регулятора, за яким їх слід було включити до розрахунку.

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Обмеження тестувань

Узгоджене покарання передбачає штраф, суму якого в повідомленні не названо, а також скорочення на 1,5% обсягу тестувань в аеродинамічній трубі та CFD-моделювання впродовж року.

За заявою Williams, FIA зазначила, що команда не отримала спортивної чи фінансової переваги внаслідок порушення й не прагнула її здобути. Регулятор також відзначив співпрацю Williams і добросовісність команди під час перевірки.

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