World Athletics посилила нормативи відбору на Олімпіаду-2028 — Channel NewsAsia

World Athletics посилила кваліфікаційні нормативи для участі в легкоатлетичних змаганнях Олімпіади 2028 року в Лос-Анджелесі, США. Близько 40% спортсменів планують відібрати за виконаними нормативами, ще 60% — за світовим рейтингом. На Олімпіаді в Парижі 2024 року це співвідношення становило 50% на 50%, повідомляє Channel NewsAsia.

Швидші нормативи

Найсуттєвіше вимоги посилили в бігових дисциплінах на витривалість. Чоловічий норматив у марафоні змінили з 2:08:10 до 2:05:00, жіночий — з 2:26:50 до 2:22:20. Для чоловічого бігу на 5000 метрів норматив становитиме 12:50 замість 13:05, для жіночого — 14:34 замість 14:52.

У спринті на 100 метрів чоловікам необхідно показати результат 9,93 секунди замість попередніх 10,00, а жінкам — 10,96 секунди замість 11,07. У бігу на 1500 метрів чоловічий норматив становитиме 3:30,00 проти 3:33,50 для Парижа-2024, жіночий — 3:57,50 проти 4:02,50.

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Періоди кваліфікації

Виконання нормативу саме по собі не гарантуватиме місця на Олімпіаді. Якщо кількість спортсменів, які виконали вимоги, перевищить квоту в певній дисципліні, путівки отримають атлети з найкращими результатами впродовж кваліфікаційного періоду. У такому разі спортсменів не відбиратимуть за світовим рейтингом.

Кваліфікація в марафоні триватиме з 1 листопада 2026 року до 30 квітня 2028 року. Для бігу на 10 000 метрів, багатоборств, спортивної ходьби та естафет відбір почнеться 19 грудня 2026 року. В усіх інших дисциплінах він проходитиме з 19 червня 2027 року до 18 червня 2028 року. Легкоатлетичні змагання Олімпіади заплановані на 15–30 липня 2028 року в Los Angeles Memorial Coliseum.

Програма відбору охоплює 23 чоловічі та 23 жіночі дисципліни, а також дві змішані естафети — 4×100 метрів, яка вперше увійде до олімпійської програми, та 4×400 метрів.

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