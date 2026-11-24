World Rugby продовжила на другий сезон випробування м’яча розміру 4,5 у жіночому регбі. Такий м’яч використовуватимуть у серії та чемпіонаті HSBC SVNS сезону 2026–27, що стартують 28 листопада в Дубаї, Об’єднані Арабські Емірати. Рішення ухвалили після аналізу даних і відгуків гравчинь та тренерів, які організація назвала переважно позитивними, повідомляє BBC Sport.

Дані випробувань у регбі-7

За даними тестів у регбі-7, швидкість розіграшу м’яча після раку в середньому зросла на 10%. Також чотирирічна тенденція до зниження частоти передач змінилася на протилежну. Водночас точність ударів по воротах не змінилася.

Порівняння охоплює статистику чотирьох сезонів із м’ячем стандартного п’ятого розміру та одного сезону з м’ячем розміру 4,5. Дані щодо регбі-15 ще збирають. World Rugby планує ухвалити рішення про можливе запровадження меншого м’яча в усьому жіночому регбі у лютому.

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Дискусія серед гравчинь

Випробування спричинило різні оцінки серед спортсменок. Багато гравчинь збірної Англії негативно поставилися до нововведення, а флай-хаф Зої Гаррісон раніше назвала це рішення найгіршим. Натомість валлійська вінгерка Ліза Нойманн підтримала менший м’яч, зазначивши, що завдяки кращому зчепленню він змінив її гру в передачах.

Збірні домашніх націй грали м’ячем розміру 4,5 на нещодавньому турнірі WXV, але учасниці Premiership Women's Rugby після повернення до клубів знову використовують м’яч п’ятого розміру. Ліга відмовилася використовувати менший м’яч цього сезону, тоді як новозеландська Super Rugby Aupiki та австралійська Super W погодилися його застосовувати.

У World Rugby наголосили, що в разі остаточного запровадження нового м’яча він буде однаковим для регбі-7 і регбі-15. Керівниця жіночого напряму Саллі Горрокс також заявила про потребу виваженого переходу з урахуванням вартості, постачання та впливу на аматорський рівень гри.

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