wPolsce24 відмовився передати поліції відео протесту у Варшаві — RMF24

У Польщі телеканал wPolsce24 відмовився передати поліції відеозаписи жовтневої маніфестації біля Конституційного трибуналу у Варшаві. Редакція заявила, що отримала вимогу, аналогічну тій, яку раніше направили телеканалу TV Republika, повідомляє RMF24.

Позиція телеканалу

За даними wPolsce24, юридичний відділ каналу проаналізував звернення й дійшов висновку, що поліція не вказала достатньої та точної правової підстави для передачі правоохоронцям неопублікованих журналістських матеріалів. Тому телеканал вирішив на цьому етапі не передавати записи.

Головний редактор wPolsce24 Яцек Карновський назвав дії служб тривожним сигналом і заявив про намір захищати свободу слова та медійний плюралізм. Він також сказав, що редакція побоюється можливого використання відео для встановлення осіб учасників протесту.

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Вимога до TV Republika

Раніше того ж дня до штаб-квартири TV Republika прийшли поліцейські у цивільному одязі та залишили на рецепції офіційний лист із вимогою надати відеозаписи зібрання біля Конституційного трибуналу, що відбулося в середині жовтня.

Речниця Окружної прокуратури Щецина Юлія Шозда повідомила PAP, що в межах розслідування, відкритого за заявою міністра внутрішніх справ і адміністрації Марціна Кервінського щодо інцидентів 16 жовтня біля Конституційного трибуналу на шкоду поліцейським і прем’єр-міністру, прокурор вимагав від головного редактора TV Republika матеріали. Йшлося, зокрема, про відео з маніфестації, журнали систем ефіру та створення титрів, а також організаційну документацію каналу. За її словами, вимога не стосувалася електронних пристроїв чи документів, захищених журналістською таємницею.

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