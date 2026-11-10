WSJ: США вивели літаки з бази Мілденхолл через загрозу Ірану — Cyprus Mail

США перемістили літаки з бази Королівських ВПС Мілденхолл у Великій Британії після повідомлень про загрозу з боку Ірану. Про це Cyprus Mail повідомляє з посиланням на The Wall Street Journal, яка цитує обізнаних із ситуацією людей.

Переміщення літаків-заправників

За даними WSJ, два американські літаки-заправники, що використовували базу Мілденхолл, вранці перенаправили до Німеччини. Пізніше того самого дня ще кілька літаків-заправників із цієї бази перемістили до Німеччини та інших місць.

Видання зазначило, що американські посадовці ще обговорюють точний характер загрози для бази Мілденхолл.

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Реакція британського Міноборони

Речник Міністерства оборони Великої Британії заявив, що відомство зазвичай не коментує діяльність інших держав. Він додав, що літаки та інші засоби регулярно переміщують відповідно до оперативних потреб.

У вересні біля бази Королівських ВПС Ферфорд на південному заході Англії затримали п’ятьох британців. Після ймовірно пов’язаного з Іраном інциденту безпеки США невдовзі вивели з цієї бази свої бомбардувальники B-1 з міркувань безпеки. Базу Ферфорд американські бомбардувальники використовували для ударів по Ірану.

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