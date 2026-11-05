WTA перепросила за активні мікрофони на тренуванні — Interia Sport

В Індіан-Веллсі WTA перепросила перед тенісистками та їхніми командами через активні мікрофони під час тренування напередодні WTA Finals. Як повідомляє Interia Sport, розмова Джессіки Пегули з її тренером після спарингу з Міррою Андрєєвою була записана активними мікрофонами.

Розмова після спарингу

Пегула та Андрєєва провели спільне тренування, оскільки на WTA Finals мають грати в різних групах. За даними видання, під час спарингу Андрєєва емоційно реагувала на невдалі удари та різко поводилася зі своєю тренеркою Кончітою Мартінес.

Після тренування Пегула обговорила поведінку російської тенісистки зі своїм наставником. Американка, за інформацією Interia Sport, визнала тенісні якості Андрєєвої, однак заявила, що тій потрібно подорослішати та краще давати раду з емоціями. Також Пегула критично висловилася про реакцію Мартінес на поведінку її підопічної.

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Позиція WTA

У заяві, оприлюдненій того ж дня в соціальних мережах, WTA взяла на себе повну відповідальність за те, що не поінформувала спортсменок та їхні команди про ввімкнені мікрофони. В організації пояснили, що обладнання встановили для трансляцій тренувань для вболівальників, і вибачилися за те, що не забезпечили належного інформування тенісисток і тренерів.

Підсумковий турнір сезону WTA Finals запланований в Індіан-Веллсі на 8–15 листопада. До списку учасниць увійшли Єлена Рибакіна, Аріна Сабалєнка, Мірра Андрєєва, Коко Гофф, Джессіка Пегула, Еліна Світоліна, Кароліна Мухова та Лінда Носкова.

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