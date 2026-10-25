WUFI закликала переосмислити День повернення Тайваню — Taipei Times

Організація World United Formosans for Independence (WUFI) закликала на Тайвані переосмислити День повернення Тайваню, який припадає на 25 жовтня. Група заявила, що ця дата має бути не лише днем вшанування подій, пов’язаних із двома китайськими режимами, а й приводом для утвердження права тайванців на самовизначення. Про це повідомляє Taipei Times.

Аргументи організації

WUFI нагадала, що 25 жовтня 1945 року Республіка Китай прийняла капітуляцію Японії на Тайвані та назвала цю дату Днем повернення Тайваню, заявивши про повернення території Китаю. Також 25 жовтня 1971 року Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію 2758, яка визначила Китайську Народну Республіку єдиним законним представником Китаю в ООН.

На думку організації, обидва китайські режими використовують ці події як підставу для претензій на суверенітет над Тайванем. WUFI стверджує, що військова капітуляція й адміністративне перебрання контролю не означають передачі суверенітету.

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Організація послалася на Сан-Франциський мирний договір 1951 року, за яким Японія відмовилася від суверенітету над Тайванем і Пенху, але документ не визначив державу, якій мав перейти цей суверенітет. За її оцінкою, Мирний договір між Республікою Китай та Японією, відомий як Тайбейський договір 1952 року, також не містив прямого положення про передачу суверенітету над Тайванем Республіці Китай.

Резолюція ООН і міжнародна участь

WUFI заявила, що резолюція ООН 2758 стосувалася представництва Китаю в організації та не згадувала Тайвань. Організація також нагадала про резолюцію Європейського парламенту 2024 року, в якій зазначено, що резолюція 2758 не займає позиції щодо Тайваню та не визначає його участі в ООН чи інших міжнародних організаціях.

За твердженням WUFI, КНР ніколи не керувала Тайванем, але використовувала право представляти Китай для висування претензій на суверенітет над островом і блокування його міжнародної участі. Організація закликала протидіяти, як вона вважає, викривленню Пекіном змісту резолюції 2758, домагатися міжнародної участі Тайваню та проводити конституційні реформи мирними й демократичними засобами.

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