X заявила суду про фальшиві вимоги поліції Делі видалити акаунти — Channel NewsAsia

В Індії платформа X повідомила суду, що вимоги видалити акаунти двох груп із захисту свободи слова, які нібито видала поліція Делі, були фальшивими. Про це повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Reuters.

Які організації згадали

Йдеться про Internet Freedom Foundation та індійську організацію Software Freedom Law Center, відому як SFLC.in. Раніше вони заявляли, що отримали повідомлення, нібито надіслане поліцією Нью-Делі. У ньому від X вимагали видалити облікові записи цих організацій.

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Зміст нібито повідомлення

У документі, який приписували поліції, Internet Freedom Foundation і SFLC.in звинувачували в наклепі на індуїстську націоналістичну групу, пов’язану з правлячою партією Індії.

За даними джерела, інформація про ймовірну вимогу до платформи спочатку надійшла від самих організацій. X заявила індійському суду в п’ятницю, 6 листопада, що повідомлення про видалення їхніх акаунтів не були справжніми.

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