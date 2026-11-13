xFusion пройшла перевірку для IPO в Шеньчжені на $1,2 млрд — Channel NewsAsia

Китайський виробник обчислювальної інфраструктури xFusion Digital Technologies пройшов ключову перевірку Шеньчженьської фондової біржі перед запланованим первинним розміщенням акцій на майданчику ChiNext. Компанія має намір залучити в межах IPO 8 млрд юанів, або близько $1,2 млрд, повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Reuters.

Рішення комітету біржі

У документі від 12 листопада комітет з лістингу Шеньчженьської фондової біржі зазначив, що xFusion відповідає вимогам щодо випуску акцій, лістингу та розкриття інформації. ChiNext є майданчиком для компаній, що розвиваються, у складі Шеньчженьської фондової біржі.

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Запитання до компанії

Водночас комітет попросив xFusion пояснити динаміку її валової маржі та те, чи зможе компанія підтримувати зростання операційних показників. Серед чинників, на які звернули увагу, названо зміни попиту на обчислювальні потужності, капітальні витрати клієнтів, технології компанії, чистий операційний грошовий потік, а також концентрацію клієнтів і постачальників.

Комітет також порушив питання про достатність розкриття пов'язаних із цим ризиків. У документі зазначено, що інших питань, які xFusion мала б додатково врегулювати, не залишилося. Компанія виробляє обчислювальну інфраструктуру, зокрема сервери для штучного інтелекту. Спонсором запланованого розміщення вказано CITIC Securities.

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