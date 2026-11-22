Xiaomi вперше виставила свої електромобілі на продаж за межами Китаю: моделі SU7, YU7 і Skynomad з’явилися на ринку Об’єднаних Арабських Еміратів. Компанія працює в країні через місцевого дистриб’ютора Gargash Prime Automotive, а не через власну роздрібну мережу, повідомляє Electrek.

13 версій моделей

За даними Electrek із посиланням на CarNewsChina, дистриб’ютор пропонує 13 версій седана Xiaomi SU7, кросовера YU7 та SUV Skynomad із подовженим запасом ходу. Ціни починаються від 169 900 дирхамів ОАЕ, або близько 46 200 доларів США, за SU7 Standard. Найдорожча версія, SU7 Ultra, коштує 375 900 дирхамів, або приблизно 102 000 доларів.

Поставки заплановані на грудень

Перші поставки покупцям SU7 Standard і SU7 Ultra, YU7 Standard та Skynomad N70 Pro заплановані на грудень 2026 року. Решту версій мають почати передавати клієнтам у лютому 2027 року.

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Флагманський SU7 Ultra оснащений трьома електромоторами сумарною потужністю 1 548 кінських сил. За інформацією Electrek, автомобіль здатен розганятися від 0 до 100 км/год менш ніж за дві секунди. Модель також має карбон-керамічні гальма, аеродинамічний пакет, велике заднє антикрило та шасі, налаштоване для треку.

Генеральний директор Xiaomi Лей Цзюнь 17 листопада на саміті CEO APEC у Шеньчжені заявив, що компанія офіційно вийде на західні автомобільні ринки у 2027 році.

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