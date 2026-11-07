Yamaha представила електроскутер XENTER E із запасом ходу 108 км — Electrek

Yamaha представила в Мілані електроскутер XENTER E, орієнтований на міські поїздки Європою та еквівалентний моделям із двигуном об’ємом 125 куб. см. Модель показали під час заходів навколо EICMA 2026 разом із новим NMAX E. Як повідомляє Electrek, постачання новинки очікують навесні 2027 року.

Двигун і батарея

Скутер отримав силову установку Yamaha eAxle, у якій електродвигун, контролер і редуктор об’єднані в компактному блоці, закріпленому на рамі. Пікова потужність двигуна становить 7,5 кВт, а крутний момент — 33,3 Нм. За цими характеристиками модель належить до європейської категорії водійських прав A1.

У XENTER E встановили інтегровану батарею ємністю 3,5 кВт·год, розміщену низько в шасі. Yamaha заявляє запас ходу до 108 км за циклом WMTC Class 1. Вбудований зарядний пристрій потужністю 800 Вт може зарядити батарею приблизно за 5,5 години від публічної зарядної станції. Для моделі також запропонують кабель для заряджання від побутової розетки.

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Оснащення для міста

Модель оснащена 16-дюймовими колесами спереду й ззаду. Розташування двигуна на рамі дало змогу використати традиційний маятник замість схеми з мотором на задній підвісці. За оцінкою Electrek, це має зменшити непідресорену масу та може покращити керованість і комфорт їзди.

До оснащення XENTER E входять три режими їзди, система контролю тяги, рекуперативне гальмування, режим заднього ходу для маневрування, система Smart Key і 5-дюймовий TFT-дисплей. Підключення смартфона передбачає навігацію, дані про заряд батареї, нагадування про технічне обслуговування та пошук місця паркування. Під сидінням є місце для інтегрального шолома залежно від його розміру, також передбачено порт USB-C.

XENTER E використовує ті самі силову установку та батарею, що й новий Yamaha NMAX E. Офіційних цін для окремих ринків компанія ще не оголосила, однак ранні повідомлення з Мілана вказували на орієнтовну ціну 7 799 євро в Німеччині. Для скутера також передбачені аксесуари, зокрема вітрове скло та 34-літровий верхній кофр.

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