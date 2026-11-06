Yangwang U9 Xtreme розвинув 503,17 км/год в Абу-Дабі — InsideEVs

Електричний гіперкар Yangwang U9 Xtreme від китайської компанії BYD розвинув швидкість 503,17 км/год на перекритій ділянці автошляху E11 у регіоні Аль-Дафра в Абу-Дабі, Об’єднані Арабські Емірати. Як повідомляє InsideEVs, автомобіль став першим серійним авто, що перевищило позначку 500 км/год.

Заїзди на трасі E11

Рекорд встановили 1 листопада після чотирьох заїздів, проведених упродовж двох днів. За кермом був німецький автогонщик Марк Бассенг, який також керував автомобілем під час попереднього рекордного заїзду.

Перші дві спроби 31 жовтня принесли максимальну швидкість 490 км/год. Після цього інженери змінили налаштування аеродинаміки та підвіски, а також тиск у шинах, щоб поліпшити стабільність автомобіля. Під час останнього заїзду другого дня прилад Racelogic зафіксував результат 503,17 км/год.

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Підтвердження та характеристики

Guinness World Records зарахувала Yangwang U9 Xtreme рекорди найвищої швидкості серійного автомобіля та серійного електромобіля в односторонньому заїзді. Досягнення також підтвердила Міжнародна автомобільна федерація FIA.

Зазвичай для встановлення швидкісних рекордів проводять заїзди у двох протилежних напрямках, аби врахувати перепад висот і вітер. Результат BYD було отримано в одному напрямку. У вересні 2025 року U9 Xtreme досяг 496,22 км/год.

BYD планує випустити 30 примірників моделі. Гіперкар оснащений чотирма електромоторами сумарною потужністю 2977 кінських сил, літій-залізо-фосфатною батареєю на 1200 вольт і напівсліковими шинами GitiSport e-GTR2 Pro. Автомобіль також має титанові гальмівні супорти та карбон-керамічні гальмівні диски.

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