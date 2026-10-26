У Синджарі в Іраку Загони опору Синджару (YBS) мають роззброїтися та увійти до іракських сил безпеки. За словами військового речника прем’єр-міністра Іраку Сабаха аль-Нумана, процедури з реорганізації зв’язків між угрупованням та іракськими силовими структурами мали провести в понеділок, 26 жовтня 2026 року, під наглядом прем’єр-міністра Алі аль-Заїді.

Інтеграція YBS

Як повідомляє Anadolu Agency, учасників YBS планують інтегрувати до державних безпекових інституцій Іраку. Агентство називає YBS відгалуженням PKK.

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Речник також заявив, що відповідальність за безпеку гори Синджар мають передати відповідним федеральним органам влади. За його словами, реалізація рішення має започаткувати новий етап безпекових домовленостей у районі Синджар.

Контроль над зброєю

Аль-Нуман назвав цей крок частиною політики іракського уряду щодо передачі всієї зброї під державний контроль. Він також зазначив, що Конституція Іраку забороняє створювати збройні формування поза офіційними збройними силами країни.

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