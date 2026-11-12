Ynet повідомило про гостру розмову Трампа й Нетаньягу щодо Ірану — NDTV World

Президент США Дональд Трамп і прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу цими вихідними провели телефонну розмову про війну в Ірані та можливе відновлення ударів. Ізраїльське видання Ynet повідомило, що бесіда була напруженою і переросла в різку суперечку. Про це повідомляє NDTV World.

Заперечення канцелярії Нетаньягу

Канцелярія ізраїльського прем’єра відкинула інформацію про конфліктний характер дзвінка. Там назвали її неправдивою та нісенітницею. Високопосадовець Ізраїлю також підтвердив факт розмови, але заявив, що вона не була складною.

За даними NDTV World, Трамп і Нетаньягу мають різні підходи до подальших дій щодо Ірану. Нетаньягу прагне відновлення військових ударів і зміни режиму в Ірані, тоді як Трамп надає перевагу дипломатичним переговорам та економічному тиску.

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Заяви щодо Ірану

Під час виступу на церемонії складання присяги 26-го Кнесету Нетаньягу заявив, що Іран працює над відновленням ядерних можливостей. Він також сказав, що, на його думку, остаточно усунути цю загрозу можна лише через повалення режиму аятол.

Financial Times раніше повідомляла, що Нетаньягу нібито щодня телефонує Трампу із закликом поновити удари по Ірану. Водночас Трамп, за інформацією NDTV World, не підтримав відновлення війни: в інтерв’ю програмі «60 Minutes» він сказав, що не бачить для цього причин.

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