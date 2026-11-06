YouGov: європейці підтримують кліматичні дії, але не особисті обмеження — The Guardian

Опитування YouGov у Данії, Франції, Німеччині, Італії, Іспанії та Великій Британії засвідчило, що більшість респондентів вважає зміну клімату реальною та підтримує термінові дії. Водночас учасники переважно не готові погоджуватися на заходи, які безпосередньо впливатимуть на їхні звички чи витрати, повідомляє The Guardian.

Ставлення до кліматичної кризи

Від 69% опитаних у Німеччині до 80% у Франції заявили, що клімат змінюється. Лише 1–4% респондентів заперечили сам факт зміни клімату, тоді як 14–20% вважають, що зміни відбуваються, але не через діяльність людини.

Від 65% до 83% учасників дослідження в кожній із шести країн заявили, що занепокоєні кліматичною кризою. Частка тих, хто був дуже занепокоєний, становила від 23% до 42%.

У Франції рівень занепокоєння зміною клімату зріс із 74% у квітні до 83% у середині серпня та залишався на цьому рівні наступного місяця. Частка французів, які були дуже занепокоєні, за цей період підвищилася з 28% до 42%. У Німеччині цей показник зріс із 27% у квітні до 40% у серпні, а згодом знизився до 31%.

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Які дії підтримують

Від 79% до 89% учасників опитування вважали, що країнам варто протидіяти кліматичній кризі через міжнародну співпрацю. У країнах ЄС респонденти також частіше підтримували ухвалення рішень щодо кліматичної політики на рівні Євросоюзу, а не окремих держав.

Найвищу підтримку здобули заходи, які не зачіпають людей безпосередньо: висаджування дерев, субсидії на енергоефективність, заборона одноразового пластику та оподаткування великих забруднювачів. Підвищення податків на пальне, обмеження споживання м’яса й молочних продуктів, податки на авіаквитки та заборона нових бензинових і дизельних автомобілів переважно не підтримали.

Від 45% до 63% опитаних вважають, що найгірших наслідків кліматичної кризи ще можна уникнути, однак для цього потрібна радикальна зміна підходів. Лише 9–20% респондентів вважають, що нинішніх заходів достатньо для запобігання найсерйознішим наслідкам.

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